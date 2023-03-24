В Калининграде на улице Сызранской обнаружили останки немецких пулеметчиков

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде во время подготовки территории на улице Сызранской к посадке деревьев обнаружили человеческие кости и предметы обмундирования времен Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, рабочие сначала наткнулись на фаустпатрон, вызвали полицию, саперов.

«Стали обследовать участок дальше и обнаружили останки немецкого пулеметного расчета с полным боекомплектом, двумя фаустпатронами и гранатой», - рассказали в мэрии.

Были обнаружены останки как минимум двух пулеметчиков. Их планируют передать в Германию или захоронить на территории города.

«Два пулеметчика отправятся либо в Германию (или какую другую страну), если ребята из организации «Совесть» установят их родственников и те согласятся принять останки (часто люди отказываются, потому что стоит все это около 30 тыс. евро), либо их перезахоронят на интернациональном кладбище на ул. Невского», - уточнили в мэрии.

Интересно, что ранее эту территорию на Сызранской обследовала компания из Санкт-Петербурга, которая на это дело выиграла открытый аукцион.

«Питерцы походили по полю с металлоискателями, даже нашли одну мину, после чего бодро отрапортовали нам: «Чисто», - рассказали в администрации Калининграда.

Но, как мы видим, там было совсем не «чисто». Такую халявную работу у компании из Питера власти не приняли и заставили заново обследовать и выкапывать все звенящее и подозрительное. Работы поисковики должны закончить до 27 марта.