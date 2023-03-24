На площади Победы уголовник жестоко избил мужчину

В центре Калининграда 20-летний местный житель, ранее судимый за кражу и грабеж, напал на мужчину. В ночь на 21 марта он избил 31-летнего прохожего.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, между калининградцами произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

«Юноша нанес оппоненту несколько ударов в область головы, в результате мужчину госпитализировали в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа», - рассказали в полиции.

Нарушитель порядка задержан, возбуждено уголовное дело. Парню грозит до 8 лет лишения свободы.