Власти рассказали о судьбе гипермаркета Leroy Merlin в Калининграде

В пятницу, 24 марта, стало известно о том, что французские владельцы сети Leroy Merlin передадут контроль над своими российскими гипермаркетами местному менеджменту. В правительстве Калининградской области заверили, что расположенный в нашем регионе гипермаркет также продолжит свою работу.

- Коллектив, режим работы, ассортимент сохраняется прежним, - заявил руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Лысков.

В опубликованном сегодня официальном заявлении GROUPE ADEO, которой принадлежит Leroy Merlin, говорится, что предполагается «после более чем 18 лет работы в России» сохранить рабочие места для более чем 45 тысяч российских сотрудников и оставить гипермаркеты к услугам жителей.