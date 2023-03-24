В Калининградской области в этом году отменили кешбэк за путевки в детские лагеря

Летняя оздоровительная кампания в Калининградской области традиционно стартует 1 июня. И главная негативная новость здесь – в этом году на территории региона не действует программа кешбэка (возвращение части стоимости путевок).

Об этом во время прямого эфира ЦУР региона во «ВКонтакте» рассказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

- Это [запуск программы] было федеральное решение, связанное с пандемией, с непростой ситуацией, с которой мы с вами столкнулись. Сейчас мы уже находимся в обычном состоянии. Поэтому в этом году эта программа действовать не будет и путевки будут приобретаться за полную стоимость, если вы не относитесь к каким-либо льготным категориям и не получаете компенсацию-возмещение через органы соцзащиты, - пояснила министр образования.

Она отметила, что в этом году будут работать 14 загородных лагерей.