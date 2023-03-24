В Калининграде закроются все родительские чаты «Вайбере» и «Вотсапе»

Все родительские чаты, созданные классными руководителями и родителями учеников в «Вайбере» и «Вотсапе» не будут больше использоваться, прекратят функционирование.

Об этом во время прямого эфира ЦУР региона в «ВКонтакте» рассказали министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

- Все родительские чаты, которые ранее создавались классными руководителями в «Вотсапе», «Вайбере» и других подобных мессенджерах, сейчас закрываются и использоваться больше не будут. Все общение будет проходить через VK-мессенджер «Сферум». Поэтому нам важно, чтобы вы были там, - сказала министр.

Светлана трусенева отметила, что регистрация на сервисе «Сферум» добровольная.

«Сферум» - российская разработка Минпросвещения РФ и Минцифры РФ. Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» вошла в состав федеральной государственной информационной системы «Моя школа».

По итогам 2021-2022 учебного года общее число пользователей «Сферума» достигло 3,5 млн.