В этом году высокоскоростной интернет появится в 14 поселках Калининградской области

. Фото: Правительство Калининградской области

Сразу в 14 поселках региона в этом году планируют организовать высокоскоростной интернет. Об этом сообщает Минцифры Калининградской области.

В перечень населенных пунктов, в которых хотят установить базовые станции сотовой связи стандарта 4G, вошли десять малонаселенных пунктов:

Михайлово и Северный (Гусевский округ),

Георгиевское и Аистово (Гурьевский округ),

Дальнее и Зайцево (Правдинский округ),

Лесное (Светлогорский округ),

Богдановка (Мамоновский округ),

Ельняки (Гвардейский округ)

Березовка (Багратионовский округ).

В министерстве отметили, что в Краснолесье (Нестеровский округ) и Солдатово (Гвардейский округ) базовые станции были запущены в марте этого года.

В еще двух «переходных» населенных пунктах– Подгорное (Багратионовский округ) и Куликово (Зеленоградский округ) станции планируется запустить во втором квартале 2023 года.