В этом году высокоскоростной интернет появится в 14 поселках Калининградской области

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Фото: Правительство Калининградской области
Сразу в 14 поселках региона в этом году планируют организовать высокоскоростной интернет. Об этом сообщает Минцифры Калининградской области.
В перечень населенных пунктов, в которых хотят установить базовые станции сотовой связи стандарта 4G, вошли десять малонаселенных пунктов:
Михайлово и Северный (Гусевский округ),
Георгиевское и Аистово (Гурьевский округ),
Дальнее и Зайцево (Правдинский округ),
Лесное (Светлогорский округ),
Богдановка (Мамоновский округ),
Ельняки (Гвардейский округ)
Березовка (Багратионовский округ).
В министерстве отметили, что в Краснолесье (Нестеровский округ) и Солдатово (Гвардейский округ) базовые станции были запущены в марте этого года.
В еще двух «переходных» населенных пунктах– Подгорное (Багратионовский округ) и Куликово (Зеленоградский округ) станции планируется запустить во втором квартале 2023 года.