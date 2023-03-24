В Калининградской области летом впервые откроют палаточные лагеря для детей

В Калининградской области этим летом впервые откроются локации для детей – палаточные лагеря и лагеря труда и отдыха. Об этом во время прямого эфира ЦУР региона в «ВКонтакте» рассказали министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

- 14 загородных лагерей примут наших ребят, будет 280 лагерей с дневными пребыванием, 15 лагерей труда и отдыха, 6 лагерей палаточного типа. Два последних направления отдыха у нас будут впервые реализовываться на территории региона в этом году, - сказала министр.

По ее словам, всего в регионе планируется открыть в общей сложности 315 организаций для детского отдыха.

Продолжительности смен в стационарных и пришкольных лагерях составит от 14 до 21 дня. В палаточных – 7 дней.

Старт продаж путевок во все загородные лагеря – 5 апреля.

Вся подробная информация есть на сайте Минобра – ищите там реестр организаций отдыха и оздоровления детей.

- Реестр позволяет быть уверенным в том, чтобы с точки зрения условий и безопасности, содержания программ, здесь все доступно, безопасно и познавательно для ребенка, - подчеркнула Светлана Трусенева.