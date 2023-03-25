В Калининграде задержали подозреваемых в разбойном нападении

В Калининграде полицейские задержали двух подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вечером 19 марта двое злоумышленников ворвались в квартиру 40-летнего мужчины, избили его и отобрали деньги и часы. Общий ущерб составил 480 000 рублей.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска установили, что накануне у него произошел конфликт со знакомой, которая угрожала ему расправой. После этого горожанка попросила знакомых разобраться с обидчиком.

Оперативники вскоре задержали злоумышленников - ранее судимых местных жителей в возрасте 37 и 39 лет.

Полицейским удалось обнаружить и изъять наручные часы, в настоящее время стражи порядка устанавливают судьбу похищенных денег. Расследование продолжается.