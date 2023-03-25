В Калининграде закрывается движение транспорта на участке ул. Артиллерийской

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде закрывается движение транспорта на участке улицы Артиллерийской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет закрыто в районе дома № 36-38, где произошел пожар. Ограничения будут действовать до завершения режима ЧС.

По данным городских властей, в пострадавшем от пожара доме накануне начались работы по консервации здания: закрывают выбитые из-за пожара окна, сгоревшую крышу. Это поможет сохранить конструкции здания и оставшееся в доме имущество людей.