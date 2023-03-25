Волейболистки «Локомотива» обыграли «Минчанку» на выезде

Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Минчанку», игра прошла 25 марта, в субботу, в столице Беларуси. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Локо».

С самой первой партии стало ясно, что игра будет зрелищной – обе команды шли вровень, но наши девушки были на шаг впереди.

Во втором сете соперницы сумели сравнять счет, ну а дальше не смогли противостоять «Локо». Итог – уверенная обеда калининградок.

Следующий матч «Локомотив» проведет в Калининграде – бороться будем со «Спартой» уже 1 апреля.