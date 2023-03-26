В Калининграде завершился чемпионат Северо-Запада по плаванию

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Более 30 наград домашнего чемпионата и первенства Северо-Запада завоевали калининградские пловцы. Соревнования в «Юности» собрали больше 300 спортсменов разных возрастов, из которых 58 – местных спортсменов.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, нашим ребятам удалось завоевать 31 комплект наград, в том числе девять золотых.

Сильнейшие пловцы Северо-запада, финишировавшие в числе 50 лучших, представят свой регион и округ на чемпионате РФ, который в апреле примет Казань.

Как отметила министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, в будущем году наш регион сможет впервые принять чемпионат России по плаванию на «короткой» воде: для этого подходит 50-метровый бассейн в микрорайоне имени Александра Космодемьянского, трансформируемый специальным устройством в две независимые чаши по 25 метров каждая.