В мэрии Калининграда объяснили, какую машину во дворе можно считать брошенной и подлежащей утилизации

. Фото: мэрия Калининграда

В городской администрации перечислили признаки брошенной машины, которую можно утилизировать.

Чтобы машину во дворе признали брошенной, нужно чтобы у нее отсутствовали одна или несколько кузовных деталей, предусмотренных конструкцией (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака), и (или) отсутствуют (разбиты) одно или несколько стекол, внешние световые приборы, колеса, шины, а также сгоревшие транспортные средства.

Также в перечень признаков добавилась позиция про отсутствие номеров (желательно сразу двух).

В мэрии рассказали, что на сегодня в реестре брошенных транспортных средств значатся 59 авто (признанных таковыми до нового года), по 20 из них уже есть судебные решения - теперь эти машины муниципальные и подлежат утилизации (деньги за металл вернут в бюджет).

В этом году подрядчик уже начал вывозить машины на утилизацию. Увезли старые машины с ул. Галицкого, 10 и Комсомольской, 33.

По вопросу брошенных машин заявки принимаются в комитете муниципального контроля по телефону 92-36-55.