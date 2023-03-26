Неманская школа первая в регионе перевела свой сайт на платформу «Госвеб»

Школа №2 города Немана первой в Калининградской области перевела свой сайт на платформу «Госвеб». Об этом сообщили в Минцифре региона.

Специальный конструктор на базе портала Госуслуги призван привести к единообразию сайты общеобразовательных организаций.

- Сейчас сайты многих образовательных учреждений оформлены по-разному, они несовременные, на них трудно искать информацию. Уже скоро сайты всех школ в области будут стандартизированы и адаптированы под мобильные устройства. Это будут удобные, интуитивно понятные ресурсы в едином дизайне с одинаковым набором сервисов и унифицированной навигацией, - сказала замминистра цифровых технологий и связи Калининградской области Анастасия Голубых.

«Госвеб» обеспечивает безопасное хранение данных, а также быстрое создание сайтов из типовых шаблонов с помощью гибкого визуального конструктора в современном дизайне.