Каждый пятый мужчина в Калининграде носит усы и бороду – исследование

Каждый пятый калининградец (18%) носит и усы, и бороду. При этом только усы украшают 2% опрошенных, только борода — 7%.

Исследование SuperJob говорит о том, что 7 из 10 мужчин в Калининграде всегда гладко выбриты.

Выяснилось, что чем лучше зарабатывают мужчины, тем больше среди них тех, кто отращивает и усы, и бороду: если среди респондентов с доходом менее 50 тыс. руб. их 15%, то среди тех, чей доход превышает 80 тыс. руб., — 26%.

Только усы чаще других носят рабочие, генеральные директора и инженеры, а также охранники, водители и юристы. Только бороду — бармены и юристы, рабочие повара, логисты и официанты.

Брутальный «бородатый» имидж чаще других выбирают бармены, повара и дизайнеры.

Интересно, что обладателей и усов, и бороды чаще всего считают привлекательными девушки до 34 лет, небольшой щетины — от 35 до 44 лет, а усы больше всего нравятся женщинам старше 45 лет.