В Калининградской области военные провели антитеррористические учения

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Тренировки с группами антитеррора провели в Калининградской области. Как рассказали в пресс-службе Балтийского флота, группы условных террористов пытались захватить различные военные объекты флота на территории региона – подразделения противодействия терроризму осуществили блокирование и задержание групп «террористов».

Так, были проверены силы и средства подразделений, личный состав, оружие и экипировка, умение владеть спецсредствами разминирования и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средствами разведки, связи и наблюдения.

В мероприятиях антитеррористической направленности были задействованы более 300 военнослужащих и порядка 20 единиц военной и специальной техники.