В Центральном парке Калининграда восстановят довоенный фонарь

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В Центральном парке Калининграда в районе Певческого поля выкопали довоенный бетонный фонарный столб. На это обратили внимание городские краеведы. Однако, как сообщает Дирекция ландшафтных парков Калининграда, столб на будет уничтожен.

«Причин для паники нет, столб не планируют сломать-продать-выкинуть. Дело в том, что по соседству со столбом стоит хронически аварийный старый граб, который готовят к сносу. Столб выкопали, чтобы он не пострадал от падающего во время сноса дерева», - говорится в сообщении дирекции.

Отмечается, что в планах привести столб в надлежащее состояние, установить винтажный стеклянный абажур и подвести электричество. Фонарь будет функционировать.