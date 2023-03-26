В Калининградском зоопарке восстановят историческое задние общественных собраний 1911 года

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининградском зоопарке решили вернуть исторический облик зданию общественных собраний, которое было построено в 1911 году и восстановлено уже в советские годы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, зоопарку в рамках программы по сохранению и развитию культуры в Калининграде, уже выделили 1,1 млн руб. на разработку проектно-сметной документации на проведение противоаварийных и ремонтных работ на кровлях и фасадах этого здания и здания администрации, примыкающего к нему.

Уже принято решение о проведении дополнительных проектных работ по частичному восстановлению балкона здания. В появившемся пространстве откроется кафе с видом на фонтан.