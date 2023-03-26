В Калининграде загорелся кабель на стройке жилого комплекса

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Пожар на территории строящегося высотного жилого комплекса «Русская Европа» случился в воскресенье, 26 марта в 16.40. Сигнал поступил по телефону системы 112: горела кабель-трасса на всех этажах строящегося здания в районе улице Молодой Гвардии в Калининграде.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, к месту пожара были оперативно направлены 5 пожарных расчетов. Всего в ликвидации огня были задействованы 25 пожарных.

«В 17.13 пламя было локализовано. Спустя 11 минут - ликвидировано открытое горение. Ликвидация пожара продолжается», - сообщают в МЧС.

Данных о пострадавших нет.