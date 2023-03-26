В Прибрежном в лесу организуют эколого-патриотическую тропу для детей

В этом году муниципальное бюджетное учреждение «Городские леса» планирует открыть эколого-патриотическую тропу «Глазами детей» в Прибрежном в лесополосе.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что уже ведутся работы по обустройству маршрута тропы, а в школе № 3, в которой есть школьное лесничество, объявлен конкурс на лучшее ее название.

В чем особенность тропы - не сообщается.

«Дети также помогают готовить материалы для наполнения эколого-патриотической тропы (уже собрано более 100 рисунков с лесной тематикой)», - говорится в сообщении.

Открытие маршрута запланировано на 1 июня.