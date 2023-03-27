Стало известно, когда в зоопарке жирафов и бегемотов выпустят в уличные вольеры

В Калининградском зоопарке теплолюбивых животных начали выпускать на прогулку на улицу. В мэрии города сообщают, что чем теплее будет погода, тем чаще и дольше будут гулять животные. Вскоре калининградцы смогут наблюдать под отрытым небом африканских красавцев.

«Через 2-3 недели, если дневная температура достигнет 14 градусов, на первую прогулку выйдут жирафы и бегемоты», - рассказали в администрации города.

Напомним, еще в начале марта, когда позволяла температура, на улицу ненадолго выходили тапиры Капля и Хуско и слониха Преголя. Позже первую прогулку совершила пара эму Ася и Ваня.