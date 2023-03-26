В море возле Зеленоградска заметили горбатого кита

Кита заметили днем в воскресенье, 26 марта. Видео, снятое в Зеленоградске, опубликовали в сообществе «Янтарный ДЛБ».

Предположительно, калининградцы заметили того же горбатого кита, которого совсем недавно наблюдали наши соседи поляки в море недалеко от Гданьска. Впрочем, в комментариях мнения разделились. Некоторые считают, что на видео – вовсе не кит, а качающееся на волнах бревно или труба. Другие разглядели в силуэте касатку или дельфина. А один из подписчиков напомнил, что еще 5 лет назад видел кита в море возле Зеленоградска.