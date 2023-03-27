На Куршской косе насчитали 13 лосей и 45 лисиц

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Фото: Нацпарк «Куршская коса»
В национальном парке «Куршская коса» провели учет численности диких животных. Зверей считали в начале марта, сейчас объявлены результаты.
Как сообщает пресс-служба нацпарка, по итогам учета выведена наиболее вероятная численность диких обитателей косы:
лось – 13 особей (на 2 меньше, чем в 2022 году),
косуля – 91 (на 7 больше),
кабан – 41 (на 12 меньше),
пятнистый олень – 37 (на 2 меньше),
лиса – 45 (на 4 больше),
заяц-русак – 23 (на 3 больше).
Также на Куршской косе обитает примерно:
35 бобров (на 5 меньше, чем в 2022),
6 выдр (на 3 меньше),
14 куниц (на 9 меньше),
29 белок (на 6 больше),
12 енотовидных собак (на 3 меньше),
6 горностаев (на 1 больше),
7 хорьков (на 2 больше),
4 норки (на 2 меньше),
9 барсуков (на 5 меньше),
14 ондатр (на 4 меньше).
Как пояснили специалисты, учет млекопитающих проводился сотрудниками национального парка методом шумового прогона.