На Куршской косе насчитали 13 лосей и 45 лисиц

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В национальном парке «Куршская коса» провели учет численности диких животных. Зверей считали в начале марта, сейчас объявлены результаты.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, по итогам учета выведена наиболее вероятная численность диких обитателей косы:

лось – 13 особей (на 2 меньше, чем в 2022 году),

косуля – 91 (на 7 больше),

кабан – 41 (на 12 меньше),

пятнистый олень – 37 (на 2 меньше),

лиса – 45 (на 4 больше),

заяц-русак – 23 (на 3 больше).

Также на Куршской косе обитает примерно:

35 бобров (на 5 меньше, чем в 2022),

6 выдр (на 3 меньше),

14 куниц (на 9 меньше),

29 белок (на 6 больше),

12 енотовидных собак (на 3 меньше),

6 горностаев (на 1 больше),

7 хорьков (на 2 больше),

4 норки (на 2 меньше),

9 барсуков (на 5 меньше),

14 ондатр (на 4 меньше).

Как пояснили специалисты, учет млекопитающих проводился сотрудниками национального парка методом шумового прогона.