Из калининградских лесов вывезли 10 тонн мусора

В Калининграде за период с января по март очистили леса от захламления и мусора на площади более 3,5 га. Как сообщает пресс-служба городской администрации, было убрано более 10 тонн бытового мусора.

Также были обновлены противопожарные минерализованные полосы – более 35 км, в том числе специалисты оборудовали такие полосы вдоль границ с населенными пунктами.

Сообщается, что в марте было обустроено 7 мест отдыха (из которых 4 – в лесополосе в Прибрежном, 3 – в лесу около микрорайона имени Космодемьянского).

Напомним, в состав городских лесов входят 3 участковых лесничества: Прибрежное, Космодемьянское и Чкаловское.