Калининград вошел в топ-10 популярных у туристов городов для поездок на майские праздники

Жители регионов России начали планировать свои майские каникулы. С 1 по 9 мая многие отправляются в путешествия по стране.

Как сообщает сервис Твил.ру, в рейтинг самых популярных направлений для туристов в период майских праздников вошел Калининград. Наш город занимает седьмую позицию и располагается между Волгоградом и Пятигорском. Средняя цена ночь в калининградском отеле составит в мае 3035 рублей.

Лидирует в рейтинге Санкт Петербург (его популярность увеличилась более, чем в три раза, по сравнению с аналогичным периодом 2022). На втором месте Сочи, а на третьем – Казань.