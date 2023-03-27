В Калининградской области с начала года зарегистрировали 8 пострадавших от укусов клещей

В Калининградской начала 2023 года зарегистрировано 8 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, всех насекомых изучили лабораторно.

«Согласно результатам мониторинга инфицированности клещей, у исследованных особей возбудителей инфекционных болезней не обнаружено», - отметили в ведомстве.

Специалисты напоминают о необходимости носить соответствующую одежду на природе, пользоваться препаратами, осматривать друг друга на предмет клещей на одежде и т.д.

Все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории, должны быть обязательно привиты.

Отметим, в структуре природно-очаговых инфекций на территории Калининградской области по-прежнему первое место по частоте регистрации занимают инфекции, передающиеся клещами.