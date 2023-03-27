В Калининграде отремонтируют тротуары на проспекте Калинина, Дзержинского и Камской

Власти Калининграда объявили о поиске подрядчика, который займется ремонтом тротуаров в городе этой весной.

Отремонтировать планируют тротуары на проспекте Калинина от Ленинского проспекта до улицы Октябрьской (нечетная сторона) и на ул. Дзержинского от проезда Дзержинского до дома № 94 по ул. Дзержинского (четная сторона) и на ул. Камской от ул. Киевской до ул. Березовой (нечетная сторона).

По данным пресс-службы городской администрации, начальная цена контракта составляет более 46 млн рублей.

Сведения об электронном аукционе уже опубликованы.