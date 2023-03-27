В Калининградской области выявили 75 новых случаев коронавируса

В Калининградской области за сутки выявили 75 новых случаев коронавируса. При этом 10 человек были госпитализированы. Обошлось без летальных исходов.

125 больных полностью выздоровели.

Данные приводят в федеральном оперативном штабе.

Всего же в России по состоянию на 27 марта за сутки выявлено 8989 новых случаев, умер за сутки 31 человек.

При таких цифрах количество госпитализаций не столь велико – за сутки 602 человека.

Выздоровело за сутки 8160 человек.

В России показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,4%.