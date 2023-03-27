На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 27 марта

В Калининграде запланировано сразу несколько отключений в понедельник, 27 марта.

Так, по данным пресс-службы городской администрации, «Городские электрические сети» сегодня проводят работы по модернизации оборудования и запланировали отключение электроснабжения.

До 15:00 электричество отключено на ул. Емельянова, 80, 66-88.

До 18:00 без электроснбжения остались дома и социальные учреждения по адресам:

ул. А. Невского, 55, 57, 73-79, 75а, 77а, 89,

ул. А. Невского, 54, 54б, 55, 56 (д/с № 23), 57, 54, 54б, 58, 58а, 60-68, 66а, 77а, 81-87,

ул. Некрасова, 9, 11,

ул. Боткина, 3,

ул. Клиническая, 74 (Областная клиническая больница)

ул. Фурманова, 1-7, 2,2а, 4, 8-16, 15-17, 16а,

ул. Неманская, 15-17,

ул. Б. Окружная, 3-я 40-46, 141, 147-167, 175 -181,

пер. Лозовой, 12, 12а,15, 17 а-д,

ул. Р. Люксембург, 7,

ул. Ген. Белобородова, 16,

ул. Неманская, 1-3, 2-8, 7-13, 16,18, 21, 23, 26-28

пер. Р. Люксембург, 7,

ул. Глинки, 80-96, 105, 107, 111,

ул. Краснохолмская, 20-58, 21, 31-63,

ул. Неманская, 40, 50,52, 56, 57, 60-64, 74, 76

ул. Платова 14, 18, 19, 20, 22, 25-35, 27а, 28- 56, 37, 41-47, 58-74, 59-63,

ул. Златоустовская, 5, 5а, 10, 12,

ул. К. Цеткин, 85-97, 87а, 89, 100, 102,

ул. Барклая де Толли, 16, 18, 19-57, 30-34, 36-46, 58, 60,

ул. Янтарная, 22,

ул. Подп. Емельянова, 228, 228а, 242, 242в, 259,

ул. Акварельная, 1-19, 2-20,

ул. Андреевская, 27-31, 34-56,

пр-д Андреевский 1-й, 17-39, 20, 26,

пр-д Андреевский 2-й, 1-11, 11а.

ул. Моховая, 2-20, 3-17,

ул. Декоративная, 1, 5-19, 2-20,

ул. Багряная, 1-19, 2-14.

ул. Бирюзовая, 1-13, 2-20,

ул. Васильковая, 1-19, 2-18,

ул. Вересковая, 1-17, 2-18,

ул. Величавая, 1 (частный д/с), 3-13, 2-14, 6 (частный д/с)

ул. Вербная, 1-19, 2-20

ул. Георгиевская, 5, 11, 13, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23, 27, 29, 35-39,

ул. Радужная, 1-19, 2-20, 37, 49.

ул. Мозаичная, 1-17, 2-18,

ул. Вересковая, 14.

В связи с отключением электроснабжения сегодня до 18:00 не работает светофор на перекрестке Невского и Артиллерийской.

До 18:00 без холодной воды будут потребители по адресам:

ул. Гончарная, 1-5, 2, 4, 5, 5а, 9, 10,

ул. Рассветная, 1 (частный д/с), 2-10, 5, 7,

ул. Живописная, 1-9, 2-20,

ул. Белибейская, 3-5, 20-26, 35-39,

ул. Аксакова, 64-88, 77, 95-101,

ул. Бежецкая, 1-7,

пер. Белибейский, 1,

ул. Алмазная, 6,

пр-кт Московский, 229,

ул. А. Невского, 133, 133 а, б.