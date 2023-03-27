Калининградский аэропорт «Храброво» перешел на весенне-летнее расписание

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Фото: Александр КАТЕРУША
В аэропорту «Храброво» Калининграда начало действовать весенне-летнее расписание полетов, которое продлится до 28 октября 2023 года.
Как сообщает пресс-служба «Храброво», из Калининграда в летний период запланированы рейсы по 20 направлениям. Полеты планируют выполнять 13 авиакомпаний.
Из аэропорта «Храброво» можно улететь чартером только в Турцию, а вот регулярными рейсами в:
Архангельск;
Екатеринбург;
Ижевск;
Минск (Беларусь);
Казань;
Псков;
Минеральные Воды;
Москва (аэропорт Домодедово);
Москва (аэропорт Шереметьево);
Москва (аэропорт Внуково);
Новосибирск;
Мурманск;
Оренбург (новое направление, с 29 апреля);
Петрозаводск;
Самара;
Пермь;
Санкт-Петербург;
Череповец;
Нижний Новгород.