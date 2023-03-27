Калининградский аэропорт «Храброво» перешел на весенне-летнее расписание

. Фото: Александр КАТЕРУША

В аэропорту «Храброво» Калининграда начало действовать весенне-летнее расписание полетов, которое продлится до 28 октября 2023 года.

Как сообщает пресс-служба «Храброво», из Калининграда в летний период запланированы рейсы по 20 направлениям. Полеты планируют выполнять 13 авиакомпаний.

Из аэропорта «Храброво» можно улететь чартером только в Турцию, а вот регулярными рейсами в:

Архангельск;

Екатеринбург;

Ижевск;

Минск (Беларусь);

Казань;

Псков;

Минеральные Воды;

Москва (аэропорт Домодедово);

Москва (аэропорт Шереметьево);

Москва (аэропорт Внуково);

Новосибирск;

Мурманск;

Оренбург (новое направление, с 29 апреля);

Петрозаводск;

Самара;

Пермь;

Санкт-Петербург;

Череповец;

Нижний Новгород.