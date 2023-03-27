Калининградский актер Максим Матвеев сыграл психолога в детективе «Триггер»

Максим Матвеев. Фото: ТВ-3

Известный актер Максим Матвеев, наш земляк, уроженец города Светлого, сыграл главную роль в сериале «Триггер», показ которого начинается 27 марта на ТВ-3.

Как сообщает пресс-служба канала, премьера станет продолжением эфирной линейки «Ужин с детективом».

Максим Матвеев выступил в фильме в образе столичного психолога Артема Стрелецкого, которому однажды приходится расследовать смерть собственного пациента.

- Мой персонаж сложный, но это нормально для человека, который пытается изменить мир. Он делает это хорошо. Но при этом испытывает трудности, стремясь изменить собственную жизнь. Люди вообще часто думают, что психолог или психотерапевт - это некий ум, который точно знает, как надо жить, что правильно делать в той или иной ситуации. На самом деле это не так. Все мы люди, у каждого из нас есть слабости и свои причины для тех или иных поступков, - говорит о работе в сериале Максим Матвеев.

В фильме также снялись Влад Тирон, Светлана Иванова, Роман Маякин, Виктория Маслова, Игорь Костолевский, Ангелина Стречина и другие актеры.

В копилке «Триггера» уже есть две премии «Золотой орел» - в номинациях «Лучший телевизионный сериал» и «Лучшая мужская роль на телевидении» (Максим Матвеев).

Премьера на ТВ-3 27 марта в 19.00. Канал покажет сразу два сезона телепроекта.