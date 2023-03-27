Житель Багратионовска угрожал 73-летнему пенсионеру пистолетом

В Багратионовском районе мужчина ухаживал за пенсионером в обмен на то, что тот отпишет ему дом. Такова была договоренность с 73-летним хозяином.

Однако, когда пенсионер передумал и объявил об этом своему 45-летнему помощнику, взаимоотношения между ними ухудшились.

«Во время очередной ссоры по месту жительства пенсионера злоумышленник, по предварительным данным, направлял на него травматический пистолет и угрожал расправой», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством.