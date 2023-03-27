Калининградский спортсмен победил в первом этапе чемпионата по гонкам на выносливость во Франции

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Калининградский спортсмен Вячеслав Гутак принял участие в первой четырехчасовой гонке Endurance Proto Challenge в рамках мультинационального чемпионата Ultimate Cup Series. Соревнования прошли во Франции в субботу, 25 марта.

Как рассказали представители спортсмена, напарниками Вячеслава в борьбе за титул на трассе Поль-Рикар стали британец Джордж Кинг и португалец Мануэль Эшпириту Санту.

- Несмотря на некоторые поломки в первый, квалификационный день, и проблемы с колесом в гонке, я провел отличную смену и треть гонки мы уверенно лидировали. Нужно было просто аккуратно довести машину до финиша, так как соперники висели у нас на хвосте, с чем мы и справились, - рассказал Вячеслав после заезда.

По итогам 4-часовой ночной гонки экипаж преодолел 107 кругов, 43 из которых провел на лидирующей позиции, а отрыв от ближайшего преследователя составил всего лишь 32 секунды.

Следующий этап пройдет в области Наварра на одноименном автодроме на севере Испании в конце апреля.