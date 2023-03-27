Калининградка заказала разбойное нападение на знакомого

В Калининграде оперативники задержали мужчин, подозреваемых в разбое. Двое злоумышленников напали в вечернее время на 40-летнего калининградца, забрали деньги и дорогие часы. Ущерб составил 480 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, накануне у мужчины произошел конфликт со знакомой, которая угрожала ему расправой. Женщине показалось этого мало и она, решив отомстить, попросила знакомых разобраться с обидчиком.

Нападавших задержали. Ими оказались двое ранее судимых местных жителя в возрасте 37 и 39 лет.