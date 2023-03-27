Пьяный калининградец открыл огонь из ружья по дому соседей

Инцидент случился в Ленинградском районе Калининграда. 58-летний горожанин пригласил в гости знакомого, выпили.

Во время застолья хозяин и похвастался двумя охотничьими ружьями, которые хранил дома в сейфе.

Гость дождался, когда мужчина уснет, вышел на улицу и выстрелил в сторону дома напротив, повредив один из балконов. После чего злоумышленник вернулся, забрал сейф со вторым ружьем и скрылся.

Калининградскими полицейскими был задержан ранее судимый 40-летний мужчина, похитивший оба ружья.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, одно из похищенных ружей злоумышленник успел продать за 12 тыс. рублей прохожему на мини-рынке на ул. Грига. Второе он отдал таксисту вместе с сейфом в счет оплаты поездки.

Возбуждено сразу несколько уголовных дел. Оружие изъято.