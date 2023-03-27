Лосиха, которую сбили на мамоновской трассе, была беременна

Молодая лосиха, которая погибла на мамоновской трассе в понедельник, 27 марта, была беременна.

Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель организации «Биосфера Балтики» Юлия Садовская. Напомним, животное погибло от наезда на него маршрутки.

О беременности специалисты узнали при обследовании трупа несчастного животного.

- На этой дороге необходимо установить знаки, которые говорят о том, что на дорогу могут выйти дикие животные. Ведь это уже второй случай на этой трассе за последнее время. Столкновение с лосем смертельно опасно, в таких ДТП часто гибнут люди, - отметила Юлия Садовская.