Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 марта 2023 15:49

Телефонного мошенника в Черняховске приговорили к 2 годам принудительных работ

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Черняховске вынесен приговор по уголовному делу о телефонном мошенничестве. Жителю области суд назначил наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства. Кроме того, ему предстоит выплатить 121 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 28-летний мужчина признан виновным по статьям о мошенничестве.

Соучастники подсудимого звонили людям, сообщали, что их родственник якобы попал в ДТП, и выманивали деньги. Подсудимый, в частности, получал деньги от доверчивых граждан.

Злоумышленник был задержан при очередной попытке похитить деньги.