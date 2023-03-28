Калининградская школьница стала победительницей Всероссийской олимпиады по искусству

. Фото: Правительство Калининградской области

Итоги Всероссийской олимпиады по искусству подвели в Казани – лучшей стала ученица 10-го класса лицея № 49 Калининграда Мария Чаплыгина.

В прошлом году девушке до победы не хватило всего одного балла.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в соревнованиях приняли участие 246 учеников 9-11-х классов из 72 субъектов РФ.

Отличные результаты также показали ребята из команд Москвы, Севастополя, Санкт-Петербурга, республик Татарстан и Мордовия, Московской, Ростовской и Ленинградской областей, а также Краснодарского края.