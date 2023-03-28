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НовостиПроисшествия28 марта 2023 6:46

Власти выдают жильцам сгоревшего дома на Артиллерийской требования покинуть квартиры

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Пострадавший от пожара дом на улице Артиллерийской официально объявлен зоной ЧС, в которой людям находиться запрещено, поэтому жильцам выдают требования покинуть ее. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что уже разобраны завалы на мансардном этаже. На ближайшие 2-3 дня запланированы работы по демонтажу поврежденных элементов стропильной конструкции кровли.

По данным мэрии, 20 семьям уже предоставлено жилье в маневренном фонде. Часть семей самостоятельно решили вопрос с временным жильем. 6 семей думают над предложенными вариантами маневренного фонда.

«Со склада МКУ «ГО и ЧС г. Калининграда» в соответствии с полученными от пострадавших заявками выдано 27 спальных мест (раскладушка, матрац, простыни, спальный мешок, подушка)», - отметили в администрации.