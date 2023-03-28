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НовостиОбщество28 марта 2023 6:53

Усиление ветра и гололедица: Какая погода ждет калининградцев 28 марта

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Во вторник, 28 марта, в Калининградской области ожидается переменная облачность и временами (преимущественно в дневные часы) ожидаются заряды мокрого снега/снега/крупы.

Как сообщается в группе «Погода и метеоявления Калининградской области» во «ВКонтакте», температура воздуха днем составит около 0...+3 градусов, в вечерние часы - около 0...-3 градусов.

На дорогах возможна гололедица и снежные заносы.

Ветер северо-западного направления 7-10 м/с, в порывах - до 14-16 м/с (локально - до 18 м/с).

Атмосферное давление будет повышаться.