В Калининграде для съемок с главными героями фильма «ГДР» ищут актеров

В Калининграде продолжаются съемки шпионского детектива под названием «ГДР», действие которого разворачивается по сюжету в Германии 1989 года.

Очередная киносмена запланирована на 30 марта. Как сообщают организаторы, для съемок нужны актеры из числа горожан.

Требуются актеры на роли прохожих: мужчины и женщины 25-50 лет, обязательно немецкой внешности.

Также требуется артист на роль очевидца событий. Это должен быть мужчина 35-50 лет, блондин с голубыми глазами, размер одежды 48-54. Роль с текстом, так что в этом случае обязательно знание немецкого языка и опыт актерской игры.

Съемки продлятся весь день.