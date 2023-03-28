Власти рассказали о планах благоустройства парка им. Макса Ашманна

В мэрии Калининграда рассказали о планах благоустройства парка им. Макса Ашманна. Сообщается, что в понедельник, 27 марта, было получено положительное заключение госэкспертизы.

В ближайшее время будет объявлен аукцион и выбран подрядчик, который займется благоустройством в этом году.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, проектом предусмотрено:

- обустройство входных групп (по ул. Ефремова, по ул. Парковая аллея, со стороны Армянской церкви);

- ремонт Центральной аллеи и дороги от входа по ул. Парковая аллея по Центральной аллее парка; ремонт от ул. Малая Лесная до пересечения с ул. Парковая аллея и от ул. М. Лесная до ул. Богатырской;

- также запланировано искусственное покрытие тропинок в районе прудов, мощение брусчаткой тропинок в исторической зоне парка, реконструкция системы освещения, установка видеокамер, скамеек, урн и т. д.

Парк по итогам голосования набрал наибольшее число голосов, на его благоустройство получена федеральная субсидия по программе «Формирование комфортной городской среды».