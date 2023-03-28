В Калининграде из поваленных ураганом деревьев делают шлагбаумы и столбы

В Калининграде власти решают, что делать с деревьями, которые были повалены во время недавних штормов. Вдруг выяснилось, что аварийные стволы годятся не только на дрова.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с начала года уже обследовали и убрали более 125 сломанных и поваленных в непогоду деревьев.

«Полученная в результате древесина используется МБУ «Городские леса» для обустройства мест отдыха граждан, устройства шлагбаумов, установки аншлагов», - говорится в сообщении мэрии.

Также отмечается, что древесину можно использовать для заградительных столбиков для ограничения заезда на газоны.