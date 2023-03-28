В Фонде капремонта рассказали, как советскую панельку на Театральной превратят в дом кирпичного экспрессионизма

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде жилой дом на улице Театральной, 36-40, 42, намерены переделать, его после ремонта будет не узнать. Дом ремонтируют, ориентируясь в том числе на здание областной библиотеки, расположенное неподалеку.

«Преобразование советских типовых домов запланировано в стиле функционализма ХХ века с элементами кирпичного экспрессионизма! Данный стиль считается визитной карточкой региона!» - сообщили в Фонде капремонта региона.

Однако это не значит, что все дома в Калининграде теперь будут выполнять именно в этом стиле. Как сказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» руководитель Фонда капремонта Олег Туркин, такой стиль уместен именно на этом объекте. Эскиз и концепция согласованы, сейчас подбирают материалы.

- В целом данная стилистика – архитектурная концепция 20-30-х годов, межвоенного периода. Она характерна не только для Калининградской области, но и для всего южного побережья Балтики. Именно она нас отличает от многих российских городов, привлекает туристов. Ее ритмика отлично ложится на советскую типовую застройку, потому мы не стараемся круглое натянуть на квадратное, а квадратное натягиваем на квадратное. Поэтому концепция уместна в данном ритме окон, этажности, пропорциях. Горизонталь и вертикаль – все соответствует, - сказал Олег Туркин.

Ранее Фонд капремонта в таком стиле преобразовал дома в Советске на улице Рабочей, Ломоносова и Интернациональной.

К строительно-монтажным работам подрядчик приступит до конца апреля. Работы по капитальному ремонту крыши и фасада проводятся за счет средств из областного бюджета.