На каких улицах в Калининграде отключат свет и воду 28 марта

В Калининграде во вторник, 28 марта, запланирован ряд отключений. В частности, «Городские электрические сети» сегодня проводят плановые работы по модернизации оборудования.

До 13:00 электричество отключено по следующим адресам:

ул. К. Маркса, 15-19, 15б, 23-37, 22-38,

ул. Комсомольская, 24а, 24-32,25- 29 (д/с № 10), 27а, 31-41, 36 (региональный перинатальный центр)-42, 42а-в,

ул. ул. Косм. Пацаева, 6а, 5-7а,7, 11, 12-14,

ул. Чайковского, 49-51 (род.дом № 4), 64-68,

ул. Шиллера, 24-28, 29-31, 37.

До 17:00 без электричества остались дома на ул. Дзержинского, 198, 200, 202б-д, 208, 210, 210а, 214, 216, 222.

До 18:00 без электроснабжения будут дома и социальные учреждения по следующим адресам:

ул. Клиническая, 74 (Областная клиническая больница),

ул. Боткина, 3,

ул. Подп. Емельянова, 228, 228а, 242, 242в, 259,

ул. Акварельная, 1-19, 2-20,

ул. Андреевская, 27-31, 34-56,

пр-д Андреевский 1-й, 17-39, 20, 26,

пр-д Андреевский 2-й, 1-11, 11а,

ул. Моховая, 2-20, 3-17,

ул. Декоративная, 1, 5-19, 2-20,

ул. Багряная, 1-19, 2-14,

ул. Бирюзовая, 1-13, 2-20,

ул. Васильковая, 1-19, 2-18,

ул. Вересковая, 1-17, 2-18,

ул. Величавая, 1 (частный д/с), 3-13, 2-14, 6 (частный д/с)

ул. Вербная, 1-19, 2-20,

ул. Георгиевская, 5, 11, 13, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23, 27, 29, 35-39,

ул. Радужная, 1-19, 2-20, 37, 49,

ул. Мозаичная, 1-17, 2-18,

ул. Вересковая, 14.

В связи с отключением электроснабжения сегодня до 13:00 не работает светофор на перекрестке Комсомольской и Карла Маркса.

До 17:00 отключен светофор на Дзержинского – Энергетиков. Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательнее.

«Водоканал» сегодня проводит плановые работы на сетях, которые потребуют отключения холодного водоснабжения. До 16:00 без холодной воды будут потребители по следующим адресам:

ул. 9 Апреля, 80-86,

ул. Волоколамская, 4-20, 12а, 17-33,

ул. Новинская, 9-21, 21а, 25, 20-48, 24а, 33, 43а.

В течение дня, до 19:00, для проведения монтажных работ будет понижено давление в сетях водоснабжения на Советском проспекте, 126,128, ул. Третьяковской, Волховской, Старорусской.

Также, по данным городской администрации, «Калининградтеплосеть» сегодня ремонтирует сети теплоснабжения в Ленинградском районе, в связи с чем до 17:00 будет отключено теплоснабжение и горячая вода у потребителей:

ул. Балтийская, 1-27,

ул. Горького, 124-126а, 140-148,

ул. Верещагина, 2-6,

ул. Зеленая, 78-80.