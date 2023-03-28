На каких улицах в Калининграде отключат свет и воду 28 марта

В Калининграде во вторник, 28 марта, запланирован ряд отключений. В частности, «Городские электрические сети» сегодня проводят плановые работы по модернизации оборудования.
До 13:00 электричество отключено по следующим адресам:
ул. К. Маркса, 15-19, 15б, 23-37, 22-38,
ул. Комсомольская, 24а, 24-32,25- 29 (д/с № 10), 27а, 31-41, 36 (региональный перинатальный центр)-42, 42а-в,
ул. ул. Косм. Пацаева, 6а, 5-7а,7, 11, 12-14,
ул. Чайковского, 49-51 (род.дом № 4), 64-68,
ул. Шиллера, 24-28, 29-31, 37.
До 17:00 без электричества остались дома на ул. Дзержинского, 198, 200, 202б-д, 208, 210, 210а, 214, 216, 222.
До 18:00 без электроснабжения будут дома и социальные учреждения по следующим адресам:
ул. Клиническая, 74 (Областная клиническая больница),
ул. Боткина, 3,
ул. Подп. Емельянова, 228, 228а, 242, 242в, 259,
ул. Акварельная, 1-19, 2-20,
ул. Андреевская, 27-31, 34-56,
пр-д Андреевский 1-й, 17-39, 20, 26,
пр-д Андреевский 2-й, 1-11, 11а,
ул. Моховая, 2-20, 3-17,
ул. Декоративная, 1, 5-19, 2-20,
ул. Багряная, 1-19, 2-14,
ул. Бирюзовая, 1-13, 2-20,
ул. Васильковая, 1-19, 2-18,
ул. Вересковая, 1-17, 2-18,
ул. Величавая, 1 (частный д/с), 3-13, 2-14, 6 (частный д/с)
ул. Вербная, 1-19, 2-20,
ул. Георгиевская, 5, 11, 13, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23, 27, 29, 35-39,
ул. Радужная, 1-19, 2-20, 37, 49,
ул. Мозаичная, 1-17, 2-18,
ул. Вересковая, 14.
В связи с отключением электроснабжения сегодня до 13:00 не работает светофор на перекрестке Комсомольской и Карла Маркса.
До 17:00 отключен светофор на Дзержинского – Энергетиков. Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательнее.
«Водоканал» сегодня проводит плановые работы на сетях, которые потребуют отключения холодного водоснабжения. До 16:00 без холодной воды будут потребители по следующим адресам:
ул. 9 Апреля, 80-86,
ул. Волоколамская, 4-20, 12а, 17-33,
ул. Новинская, 9-21, 21а, 25, 20-48, 24а, 33, 43а.
В течение дня, до 19:00, для проведения монтажных работ будет понижено давление в сетях водоснабжения на Советском проспекте, 126,128, ул. Третьяковской, Волховской, Старорусской.
Также, по данным городской администрации, «Калининградтеплосеть» сегодня ремонтирует сети теплоснабжения в Ленинградском районе, в связи с чем до 17:00 будет отключено теплоснабжение и горячая вода у потребителей:
ул. Балтийская, 1-27,
ул. Горького, 124-126а, 140-148,
ул. Верещагина, 2-6,
ул. Зеленая, 78-80.