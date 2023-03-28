Калининградцев приглашают поучаствовать в посадке придорожной аллеи в Зеленоградском районе

Фото: группа "Аллеи Калининградской области".
Фото: vk.com
В Калининградской области активисты продолжают работать над созданием придорожной аллеи в Зеленоградском районе.
В воскресенье, 2 апреля, состоится очередная акция по посадке деревьев, и к участию приглашают всех желающих.
Об этом сообщается в группе «Аллеи Калининградской области» во «ВКонтакте».
Деревья будут сажать в Зеленоградском районе на дороге между Романово и Рощино.
С собой рекомендуют брать лопаты, кувалды, строительные степлеры, ножницы, ведра, 6-литровые пластиковые бутылки, перекус.
Старт акции с 11 часов.
Чтобы принять участие в акции, нужно заполнить анкету. Подробности здесь.