В Калининградской области могут организовать склады для товаров, продаваемых через маркетплейсы

В Калининградской области появилась возможность организации сети бондовых складов для хранения и распределения товаров, продаваемых через маркетплейсы.

Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор Антон Алиханов. Он написал о важных для бизнеса и экономики региона законодательных решениях, утвержденных федеральным законом. Несколько дней назад его подписал президент России. По словам губернатора, закон, подписанный президентом, ликвидирует целый ряд препятствий в работе калининградских предпринимателей и для обычных жителей, которые оформляют вывоз товаров из нашего региона.

«Одна из поправок дает зеленый свет эксперименту с электронной торговлей в Калининградской области», - написал глава региона о будущих складах маркетплейсов.

Он отметил, что такой формат развивается в соседних с нашей областью странах Прибалтики и Польше.

«Попробуем перетянуть этот бизнес на свою территорию, чтобы здесь создавать рабочие места и платить налоги», - отметил глава региона.