Под штукатуркой исторического корпуса замка Тапиау в Гвардейске обнаружили рисунок

Фото: группа "Башни Востока". Фото: vk.com

В Гвардейске рабочие отбили штукатурку с исторического корпуса замка Тапиау, на фасаде обнаружили геометрический рисунок, выложенный кирпичом.

Об этом сообщается в группе «Башни Востока» во «ВКонтакте».

«Много копий было сломано на тему, отбивать или не отбивать штукатурку с исторического корпуса замка Тапиау. Победило решение «отбивать», и оно себя оправдало. Под штукатуркой геометрический рисунок, выложенный кирпичом другого цвета, выглядел светлым, а на самом деле оказался черным», - говорится в сообщении.

На фото отчетливо виден рисунок, здание после преобразований стало выглядеть аутентично.

Напомним, комплекс Тапиау в Гвардейске превращают в туристический объект.