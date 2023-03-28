В лесу под Гвардейском и Полесском, где часто теряются грибники, повесили указатели на деревьях

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В лесах Гвардейского и Полесского районов установили 112 комплектов стрелок-указателей и информационных табличек. Предполагается, что они смогут помочь ориентироваться заблудившимся людям.

Работу по установке навигационных знаков проводят волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» в рамках проекта «Предупреждение. Помощь. Спасение. Развитие добровольческой поисково-спасательной деятельности и повышение эффективности спасения людей в природной среде на территории Калининградской области».

Отмечается, что проект реализуется при поддержке министерства по муниципальному развитию и ресурсного центра СО НКО Калининградской области.

«Стрелки - выход из леса (РФ)» - общероссийский проект повышения безопасности людей в природной среде. Он работает с 2009 года.