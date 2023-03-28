На месте АЗС на Куршской косе хотят поставить туалет, магазин и аптеку

На территории национального парка «Куршская коса» не работает заправка, а на ее месте планируется несколько объектов. Об этом, отвечая на вопрос радиослушателя, в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда», сказал директор нацпарка Анатолий Калина.

- Заправки нету. Заправляйтесь в Зеленоградске! Заправка – это дело арендаторов, это не дело национального парка. Наверное, эта заправка была выгодна когда-то, когда была открыта Литовская Республика, когда там возили сигареты и так далее, - сказал директор нацпарка. – Скорее всего, там будут изменения. Там планируется установка туалета, ведутся переговоры с некоторыми магазинами, может, мы сможем обеспечить нормальным магазином наши поселки, особенно Рыбачий.

Кроме того, Анатолий Калина отметил, что на месте АЗС может появиться аптечный киоск.

- Работа ведется над аптечным киоском. Аптек вообще нету на территории национального парка. Есть фельдшер, но фельдшер не обеспечивает. Людям из Морского и Рыбачьего приходится ездить в аптеку в Зеленоградск.

Анатолий Калина сообщил, что последнее время АЗС не обеспечивала нужд национального парка: «Техника меняется, мы просили обновить оборудование, на это никто не реагировал. Поэтому разыграли контракт и взяли в Зеленоградске. Потому что за техникой следить нужно».