В Калининграде волонтеры провели субботник в сквере на ул. Расковой

. Фото: Евгений МОСИЕНКО

В Калининграде активисты и волонтеры провели субботник на территории у выселенного здания поликлиники на ул. Расковой. В сквере ребята поработали несколько часов и собрали около 30 кг мусора, большую часть которого сдали на переработку.

Об этом «Комсомолке» рассказал активист, гид Евгений Мосиенко.

- Я долго наблюдал за этой территорией. Вижу, что про нее забыли и коммунальные службы, и ответственные чиновники. Я провожу экскурсии, и просто стыдно перед гостями. Рассказываю про историю уникального здания и вижу такую помойку рядом. Думаю, там не убирались больше года, - сказал Евгений.

Он организовал неравнодушных калининградцев и координировал субботник, на котором собрали не только мусор, но и ветки, поломанные недавними штормами.

- Важно привлечь внимание людей к проблеме. Этот сквер в этой части района – единственный зеленый! Он хорош для различных мероприятий и отдыха горожан. Очень хотелось бы, чтоб его сохранили при реконструкции поликлиники, - сказал Евгений Мосиенко.